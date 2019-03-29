Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем

СЕГОДНЯ 05:35 2019-03-29T05:35:32+03:00

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В Хабаровске проходит региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Участники мероприятия – школьники 8-10 классов, которые готовы предложить свои идеи решения существующих проблем. Конкурсанты представили проекты в нескольких направлениях работы, например, «Агропромышленность и биотехнологии», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Искусственный интеллект», «Современная энергетика».

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, среди представленных идей система климат-контроля офисных помещений, беспилотный гибридный планер для фото- и видеосъемки массовых мероприятий, детектор света для систем безопасности. Конкурсанты презентуют действующие прототипы, разработанные собственноручно.

Отметим, что в прошлом году на конкурсе выбрали идеи школьников, которые собираются применить на практике. Так, среди интересных разработок были те, что касались очистки водоёмов и улучшения качества питьевой воды. Эти предложения рекомендовали для рассмотрения в районах Хабаровского края. Также одна из конкурсанток смогла доказать, что в нашем регионе можно выращивать такую теплолюбивую сельскохозяйственную культуру, как арахис.

Лучшие проекты, представленные на конкурсе в этом году, отправят на экспертизу в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Авторов наиболее перспективных идей пригласят поучаствовать в научно-технологической образовательной программе фонда «Талант и успех». Смена пройдёт в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU