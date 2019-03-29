2019-03-29T05:35:32+03:00
Общество

Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем

Ранее рациональное зерно нашли в проектах ребят по очистке водоемов и улучшению качества воды
Ольга КИВА
Поделиться:
Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяШкольники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровске проходит региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Участники мероприятия – школьники 8-10 классов, которые готовы предложить свои идеи решения существующих проблем. Конкурсанты представили проекты в нескольких направлениях работы, например, «Агропромышленность и биотехнологии», «Беспилотный транспорт и логистические системы», «Искусственный интеллект», «Современная энергетика».

Как сообщили в краевом министерстве образования и науки, среди представленных идей система климат-контроля офисных помещений, беспилотный гибридный планер для фото- и видеосъемки массовых мероприятий, детектор света для систем безопасности. Конкурсанты презентуют действующие прототипы, разработанные собственноручно.

Отметим, что в прошлом году на конкурсе выбрали идеи школьников, которые собираются применить на практике. Так, среди интересных разработок были те, что касались очистки водоёмов и улучшения качества питьевой воды. Эти предложения рекомендовали для рассмотрения в районах Хабаровского края. Также одна из конкурсанток смогла доказать, что в нашем регионе можно выращивать такую теплолюбивую сельскохозяйственную культуру, как арахис.

Лучшие проекты, представленные на конкурсе в этом году, отправят на экспертизу в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Авторов наиболее перспективных идей пригласят поучаствовать в научно-технологической образовательной программе фонда «Талант и успех». Смена пройдёт в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае
Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискации
Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублей
В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричества
В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова
Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплаты
В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском крае
С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист
Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы
В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов
Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок
Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег