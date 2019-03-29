2019-03-29T06:06:15+03:00
Общество

В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричества

В назначенное время участники экологической акции «Час земли» выключат свет и бытовые электроприборы
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричестваВ Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричестваФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Хабаровский край в четвертый раз присоединится к международной экологической акции «Час Земли». Суть ее заключается в том, что все желающие добровольно отказываются от потребления электроэнергии, отключают электроприборы и подсветку зданий. Это своего рода напоминание о существующих экологических проблемах, решить которые могут сами люди.

- Экологическая акция в крае пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. В назначенное время отключат архитектурную подсветку административных зданий регионального правительства. Участвовать планируют и крупные предприятия и организации, - рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Напомним, «Час земли» - это самая массовая экологическая акция на планете. Каждый год она объединяет более двух миллиардов людей в мире. В России акцию в прошлом году поддержали 170 городов страны. Участвовать в ней могут все желающие. Более подробная информация на сайте 60.wwf.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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