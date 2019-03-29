2019-03-29T06:34:16+03:00
Происшествия

Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублей

По версии следствия, к квартирно-денежной махинации причастен директор кредитно-потребительского кооператива
Ольга КИВА
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Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублейПайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Комсомольске-на-Амуре закончилось расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал директор одного из кредитно-потребительских кооперативов. По версии следствия мужчина заключил три договора займов с самим собой за счет денег кооператива. Финансы он в итоге не вернул и не выполнил обязанности по страхованию вкладов пайщиков, предусмотренные уставом кооператива.

- Ущерб в общей сложности оценили в 105 миллионов рублей, жертвами махинации стали 179 клиентов. Однако это единственный эпизод, к которому причастен подозреваемый, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что обвиняемый продал две квартиры, вверенные ему клиентами в виде залога по договору потребительского и ипотечного займов. До этого он зарегистрировал жилье на свое имя. Деньги, вырученные от сделки, мужчин забрал себе.

Директора кооператива обвинили в злоупотреблении полномочиями. Его дальнейшую судьбу определит суд, в который уже направили материалы уголовного дела на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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