2019-03-29T07:07:25+03:00
Общество

Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискации

Нарушители пользовались орудиями лова без специального разрешения
Ольга КИВА
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Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискацииРыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рыбаки в Комсомольске-на-Амуре остались без любимых орудий лова. Имущество у них попросту конфисковали, потому что мужчины не смогли предъявить специальное разрешение на использование сетей и спиннингов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО, в отделе судебных приставов находилось 25 исполнительных производств о конфискации орудий рыбной ловли. Ранее браконьеров задержали сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны. Конфисковать у них имущество постановил суд.

Среди изъятых орудий рыбной ловли рыболовные сплавные сети, хапуги, представляющие подъемные складные сети, а также телескопические удочки с катушками, которые также называют спиннингами. Имущество передали в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сотрудники которого в дальнейшем им распорядятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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