Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:28 2019-03-29T07:28:13+03:00

Пополнили укладки и наборы только после прокурорской проверки

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В Бикинском районе бригады скорой помощи помогали людям, не имея под рукой необходимых лекарств. Это выяснилось в результате проверки, итогом которой стали выявленные нарушения требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов.

- Установлено, что бригадам скорой помощи не хватало более 20 препаратов. Среди недостающих лекарств были антитромботические, антигипертензивные, антибактериальные, препараты для лечения заболеваний нервной системы и другие, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

После проверки главному врачу центральной районной больницы внесли представление. На данный момент требования прокурора уже рассмотрели и удовлетворили – укладки и наборы укомплектовали необходимыми лекарствами согласно требованиям. Кроме того, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU