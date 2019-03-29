2019-03-29T07:28:13+03:00
Здоровье

Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае

Пополнили укладки и наборы только после прокурорской проверки
Ольга КИВА
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Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском краеБез лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Бикинском районе бригады скорой помощи помогали людям, не имея под рукой необходимых лекарств. Это выяснилось в результате проверки, итогом которой стали выявленные нарушения требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов.

- Установлено, что бригадам скорой помощи не хватало более 20 препаратов. Среди недостающих лекарств были антитромботические, антигипертензивные, антибактериальные, препараты для лечения заболеваний нервной системы и другие, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

После проверки главному врачу центральной районной больницы внесли представление. На данный момент требования прокурора уже рассмотрели и удовлетворили – укладки и наборы укомплектовали необходимыми лекарствами согласно требованиям. Кроме того, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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