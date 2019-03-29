2019-03-29T09:00:44+03:00
Общество

В Комсомольске пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia

Состязания объединят участников из 78 регионов страны
Ольга КИВА
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В Комсомольске пройдут отборочные соревнования «WorldSkills Russia»В Комсомольске пройдут отборочные соревнования «WorldSkills Russia»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Комсомольске-на-Амуре с 3 по 27 апреля пройдут отборочные соревнования Национального чемпионата WorldSkills Russia. Масштабное мероприятие организуют в Губернаторском авиастроительном колледже и Комсомольском-на-Амуре лесопромышленном техникуме. Побороться за победу приедут представители 78 регионов.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, во время соревнований также организуют деловую программу. Одно из запланированных мероприятий - Межрегиональный форум экспертов, который посетят 80 специалистов из 65 регионов страны. Участники обсудят актуальные формы работы специализированных центров компетенций, поделятся лучшими практиками подготовки чемпионов и повышения квалификации мастеров производственного обучения и профориентационной работы.

Отметим, что в городе Юности планируют впервые провести образовательный фестиваль «Обрфест.Ком». Он состоится 4 и 5 апреля в Комсомольском-на-Амуре лесопромышленном техникуме. В рамках мероприятия организуют мастер-классы и профессиональные пробы, проконсультируют по профессиональному самоопределению. С 8 по 12 апреля пройдет серия мастер-классов в Межрегиональном центре компетенций - «ТЕХНО-сварка», «Роботы - это просто!», «PROэлектричество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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