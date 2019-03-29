Комсомольчанка отличилась на конкурсе «Школа музейного лидерства»

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-29T08:51:34+03:00

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Директор Комсомольского-на-Амуре музея изобразительных искусств Любовь Ковалева победила в конкурсе «Школа музейного лидерства». К этой цели вместе с ней шли сотни профессионалов со всей страны. В итоге комсомольчанка стала одной из 196 участников, дошедших до финала.

- В качестве награды победителям предоставили возможность побывать на двухдневном семинаре, посвященном культурному лидерству, стратегическому планированию и социальному партнёрству. В качестве спикеров выступят ведущие эксперты страны по развитию музейной сферы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что подобные семинары позволяют работникам культуры узнать о лучших музейных практиках страны и мира, обогатиться знаниями об инновациях в музейной сфере. К тому же подобные встречи – это уникальная возможность поработать в команде под руководством ведущих экспертов и обменяться опытом с другими участниками.

ИСТОЧНИК KP.RU