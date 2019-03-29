2019-03-29T09:25:54+03:00
Общество

Тигриная семья задрала поросенка и устроила пир в заповеднике Хабаровского края

Скорее всего, в охоте участвовал подрастающий тигренок
Ольга КИВА
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Тигриная семья задрала поросенка и устроила пир в заповеднике Хабаровского краяТигриная семья задрала поросенка и устроила пир в заповеднике Хабаровского краяФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Тигриная семья, облюбовавшая заповедные леса в Хабаровском крае, снова попала в объектив фотоловушки. Ранее о присутствии хищников можно было судить только по следам на снегу, теперь же есть уже два фотофакта. Последний раз полосатые кошки прошли гуськом по берегу Уссури и направились в южную часть заповедника.

- Фотографии сделаны в заповеднике «Большехехцирский» 19 марта. Когда специалисты во время обследования территории прошли чуть дальше по следам животных, обнаружили остатки тигриного пиршества. Жертвой краснокнижных стал молодой поросенок. Доказательством тому был череп и остатки шкуры, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты отмечают, что тигры перемещаются по тропам, следуя за стадами кабанов. Скорее всего, один из подрастающих тигрят уже активно участвует в процессе охоты. Кроме того, выяснилось, что тигрица с котятами регулярно пересекается с самцом тигра, который агрессии к тигрятам не проявляет. Это очень важно для сохранения популяции животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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