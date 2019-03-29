2019-03-29T09:57:04+03:00
Общество

В Хабаровском крае будет работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение

Вопросы от населения будут принимать с 1 апреля
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае будет работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидениеВ Хабаровском крае будет работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидениеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Хабаровском крае продолжается переход с аналогового телевещания на цифровое. Ранее сообщалось, что 3 июня 2019 года станет днем, когда аналоговое телевидение полностью отключат. Чтобы населению региона легче было перейти на новый формат услуги, организуют «горячую линию».

- Вопросы от жителей принимают по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212. В голосовом меню нужно будет выбрать раздел и получить информацию о настройке приемного оборудования, о мерах социальной поддержки и компенсации затрат на покупку оборудования, проконсультироваться по вопросам спутникового телевидения. Кроме того, по телефону «горячей линии» можно будет запросить помощь волонтера, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что для просмотра каналов цифрового телевидения необходимо, чтобы телевизор поддерживал стандарт DVB-T2. Он заложен во всех ТВ-приемниках, выпускаемых с 2013 года. Как правило, данные об этом можно найти в инструкции по эксплуатации. Если информация не указана, тогда в помощь пользователям ресурс смотрицифру.рф, где в разделе «Все для приема» размещены данные о 26 тысячах 796 моделях телевизоров от 121 производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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