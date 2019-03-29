2019-03-29T09:58:54+03:00
Общество

В Биробиджане временно закроют железнодорожный переезд

Ограничения введут с 1 апреля
Ольга КИВА
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В Биробиджане временно закроют железнодорожный переездВ Биробиджане временно закроют железнодорожный переездФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Биробиджане закроют переезд «Облснабсбыт». Это вынужденная мера, к которой прибегли в связи с проведением ремонтных работ. Ограничения будут действовать только один день - 1 апреля с 9:00 до 17:00 по местному времени.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, ремонтные работы проведут планово. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность движения железнодорожного и автомобильного транспорта в будущем. Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, горожанам приносят извинения в связи с доставленным дискомфортом. Автолюбителей убедительно просят принять во внимание вышеуказанную информацию при планировании поездок.

Жителей области также призывают быть предельно внимательными и соблюдать ПДД при пересечении железнодорожного переезда. Это поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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