Комсомольчанку признали одним из лучших педагогов-наставников в России

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-29T10:18:03+03:00

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Представители Хабаровского края впервые одержали победу на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». В этом году мероприятие прошло в два этапа. В нем участвовали 158 профессионалов своего дела из 49 регионов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, лучшим «Педагогом-наставником» стала воспитатель детского сада №78 Комсомольска-на-Амуре Марина Потькалова. Ее мастер-класс для молодых педагогов, анализ учебного задания и публичное выступление не оставили равнодушными членов жюри, которые в итоге присудили ей первое место. Кроме того, в номинации «Педагог-наставник» лауреатом стал учитель ИЗО школы №6 Амурска Евгений Симаков. А педагога допобразования эколого-биологического центра РМЦ Марину Васильеву отметили в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования».

Отметим, что победители получили знак отличия с изображением пеликана, а лауреаты - медали с его изображением. Также всем финалистам вручили дипломы и призы. К слову, лучшие молодые учителя бесплатно смогут принять участие в мероприятиях Всероссийской педагогической школы Профсоюза образования в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU