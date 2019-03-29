2019-03-29T08:28:14+03:00
Общество

Новое локомотивное депо открыли в Комсомольске-на-Амуре

Торжественное открытие нового комплекса состоялось накануне, 28 марта
Ольга КИВА
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Новое локомотивное депо открыли в Комсомольске-на-АмуреНовое локомотивное депо открыли в Комсомольске-на-АмуреФото: пресс-служба ДВЖД
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В Комсомольске-на-Амуре начинает работать новое локомотивное депо, расположенное на железнодорожной станции «Комсомольск-Сортировочный». Торжественная церемония открытия комплекса состоялась накануне, 28 марта. К слову, ранее депо базировалось на станции «Комсомольск-Грузовой».

- Перенести предприятие из одного места в другое решили из практических соображений. Так, на станции «Комсомольск-Сортировочный» формируют поезда по направлениям, что позволяет исключить расходы, связанные с доставкой локомотивных бригад к месту работы, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

Напомним, строительство нового депо началось в 2016 году. За два года в объект вложили более 500 миллионов рублей. В здании выделили три зоны – административно-управленческую, организации производственного процесса и психофизиологического восстановления, где для работников обустроили в том числе тренажерный зал, сауну и бассейн. Рядом с депо возвели дом отдыха локомотивных бригад, который планируют ввести в эксплуатацию в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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