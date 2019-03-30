Маленькие искры стали причиной большого пожара в ЕАО

СЕГОДНЯ 04:36 2019-03-30T04:36:26+03:00

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Накануне, 28 марта, пожарные расчеты отправили на помощь жителям поселка Смидовичи. Очевидцы увидели, как полыхает один из гаражей, расположенный на улице Деповской. По прибытии огнеборцы обнаружили, что пламенем объята одна стена бокса, рядом горели доски.

- Хозяина на месте не было. При обследовании пожарные выяснили, что гараж неэлектрифицирован. Возгорание оперативно ликвидировали. Находящийся внутри автомобиль и другое имущество не пострадали. Человеческих жертв нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительной версии, которую озвучили сотрудники пожарной инспекции, причиной пожара стали искры от высыпанной рядом с досками золы. В отношении погорельца составят административный протокол за несоблюдение требований пожарной безопасности, если выяснится, что несгораемый остаток он выбросил сам.

ИСТОЧНИК KP.RU