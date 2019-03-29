В Хабаровске определят лучшего в боевых искусствах

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-29T12:14:39+03:00

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Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона стартовали в Хабаровске 28 марта. В состязаниях принимают участие порядка полутора тысяч спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет из восьми субъектов.

Как сообщили в пресс-службе краевого минспорта, такие соревнования проходят на Дальнем Востоке уже в четвертый раз, но статус игр стран АТР будут носить впервые. Традиционно лучшие спортсмены получат право выступить на Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Состязания ежегодно устраивают в сентябре в Анапе.

Программу состязаний организаторы не меняли. На девяти площадках представлены все основные виды единоборств, которые развиваются в Хабаровском крае. Это армейский рукопашный бой, айкидо, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, кикбоксинг, кудо, рукопашный бой, боевое самбо, тхэквондо, ушу и кабудо. Основные поединки состоялись 28 и 29 марта, финальные встречи пройдут 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU