2019-03-30T06:06:34+03:00
Общество

Акция «Бессмертный полк» в Хабаровске 2019: подготовка началась

Горожан приглашают участвовать в шествии с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
Ольга КИВА
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Акция «Бессмертный полк» в Хабаровске 2019: подготовка началасьАкция «Бессмертный полк» в Хабаровске 2019: подготовка началасьФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае началась подготовка к патриотической акции «Бессмертный полк». Она пройдет 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники шествия пройдут по центральным улицам города с портретами своих родственников-участников войны.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, акция пройдет во всех районах и городах края. К слову, в 2018 году, патриотическое мероприятие объединило более 100 жителей региона. В этом году в краевой столице шествие стартует от площади имени Ленина и закончится на площади Славы у Вечного огня.

Тем, кто планирует участвовать, напоминают, штендер нужно изготовить самостоятельно. Также можно обратиться в фотоателье или типографию. Более подробная информация об участии по телефону 94-45-10 или на сайте polkrf.ru.

Напомним, в рамках акции в крае также реализуют проект «Мой прадед», рассчитанный на школьников 11-17 лет. Участники будут собирать информацию о своих родственниках, участвовавших во Второй мировой войны. Подробности участия в акции на сайте pravnuki-pobediteley.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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