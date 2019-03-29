2019-03-29T12:09:41+03:00
Общество

Хабаровчане смогут защитить дворы от клещей

Подавать заявки нужно в управляющие компании
Ульяна КОСКИНА
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Впервые хабаровчане смогут защитить дворы от клещейВпервые хабаровчане смогут защитить дворы от клещейФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске в ближайшее время начнется акарицидная обработка от клещей. В приоритете бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и образовательным учреждениям, детские центры. Всего 644 гектара территорий.

- Если в прошлые годы пик активности опасных насекомых приходился на май-июнь, то в этом году - в конце марта или начале апреля. То есть, как только дневная температура воздуха будет от +7 градусов и выше, - рассказала Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения.

Этой весной у хабаровчан появилась возможность провести акарицидную обработку дворов и зеленых зон вблизи многоквартирных домов. Решение об этом принимают сами жильцы на общем собрании, заявки нужно подавать в управляющую компанию.

К слову, 30 марта в городе завершится весенняя прививочная кампания. Те, кто по каким-либо причинам не поставили укол, могут оформить страховку в специальных компаниях. Ее стоимость порядка 300 рублей, но она гарантирует, что при укусах клеща пациент бесплатно получит инъекцию иммуноглобулина.

Владельцам домашних животных настоятельно рекомендуют с весны до осени пристальнее следить за питомцами. Четвероногие любимцы на шерсти могут принести клеща в дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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