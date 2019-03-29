«Дальневосточные» гектары в Хабаровском крае оформляют в собственность досрочно

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-29T11:01:05+03:00

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Владельцам «дальневосточных» гектаров в Хабаровском крае напоминают, что оформить землю в собственность можно досрочно. Для этого нужно построить на полученном участке жилой дом. Поправки к действующему закону уже вступили в силу.

Как уточнили в пресс-службе правительства края, постройка должна соответствовать установленным требованиям, предъявляемым к объектам индивидуального жилищного строительства. Также землевладельцам нужно зарегистрировать право собственности на дом. Только в этом случае удастся оформить землю в собственность.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе уже предоставили в безвозмездное пользование порядка девяти тысяч земельных участков. Всего с начала действия закона о «дальневосточном гектаре» поступило более 18 тысяч заявлений. Самыми популярными, по-прежнему, остаются Хабаровский, Бикинский, имени Лазо районы.

ИСТОЧНИК KP.RU