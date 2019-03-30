2019-03-30T03:03:37+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 30 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снег

Весна, как и обещали синоптики, в этом году будет затяжной
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Погода в Хабаровске на 30 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снегПогода в Хабаровске на 30 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снегФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +2+5.

В Хабаровске возможен небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +1+3.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +5+7.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем 0+2.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем 0+2.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1+1.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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