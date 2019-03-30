Спасатели вертолетом доставили женщину из Новокуровки в Хабаровск

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-30T08:51:27+03:00

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Новокуровка – село в хабаровском районе расположено всего в семидесяти километрах от Хабаровска. Но сложность в том, что сейчас, во время обильного таяния снега населенный пункт практически полностью отрезан от «большой земли». Ледовые переправы стали небезопасными, подъехать, с другой стороны, не представляется возможным из-за бездорожья. Поэтому вместо скорой помощи решено было отправить туда вертолет.

- Вечером 29 марта 2019 года нам поступило обращение от территориального центра медицины катастроф об оказании помощи в экстренной эвакуации пациентки в краевую столицу по жизненным показаниям из села Новокуровка Хабаровского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В половине восьмого вечера находящийся на постоянном дежурстве экипаж вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вместе с бригадой медиков вылетел в пункт назначения. В девять сорок воздушное судно совершило посадку в Хабаровске.

Как отмечают медики пациентка во время полета чувствовала себя удовлетворительно, за ее здоровьем следила специальная бригада врачей. От трапа вертолета женщину доставили в больницу, где сейчас оказывают соответствующую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU