2019-03-30T08:51:27+03:00
Общество

Спасатели вертолетом доставили женщину из Новокуровки в Хабаровск

Эвакуация потребовалась по жизненным показателям
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Спасатели вертолетом доставили женщину из Новокуровки в ХабаровскСпасатели вертолетом доставили женщину из Новокуровки в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Новокуровка – село в хабаровском районе расположено всего в семидесяти километрах от Хабаровска. Но сложность в том, что сейчас, во время обильного таяния снега населенный пункт практически полностью отрезан от «большой земли». Ледовые переправы стали небезопасными, подъехать, с другой стороны, не представляется возможным из-за бездорожья. Поэтому вместо скорой помощи решено было отправить туда вертолет.

- Вечером 29 марта 2019 года нам поступило обращение от территориального центра медицины катастроф об оказании помощи в экстренной эвакуации пациентки в краевую столицу по жизненным показаниям из села Новокуровка Хабаровского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В половине восьмого вечера находящийся на постоянном дежурстве экипаж вертолёта Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вместе с бригадой медиков вылетел в пункт назначения. В девять сорок воздушное судно совершило посадку в Хабаровске.

Как отмечают медики пациентка во время полета чувствовала себя удовлетворительно, за ее здоровьем следила специальная бригада врачей. От трапа вертолета женщину доставили в больницу, где сейчас оказывают соответствующую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Камчатке ПВО прикрыла морскую пехоту
«СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл курский «Авангард»
Акция «Бессмертный полк» в Хабаровске 2019: подготовка началась
Маленькие искры стали причиной большого пожара в ЕАО
Погода в Хабаровске на 30 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снег
В Хабаровске определят лучшего в боевых искусствах
Хабаровчане смогут защитить дворы от клещей
«Дальневосточные» гектары в Хабаровском крае оформляют в собственность досрочно
Комсомольчанку признали одним из лучших педагогов-наставников в России
В Биробиджане временно закроют железнодорожный переезд
В Хабаровском крае будет работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
Тигриная семья задрала поросенка и устроила пир в заповеднике Хабаровского края
Комсомольчанка отличилась на конкурсе «Школа музейного лидерства»
Новое локомотивное депо открыли в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia
Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае
Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискации
Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублей
В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричества
Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем
В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова
Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплаты
В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском крае
С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист
Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы
В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов
Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок
Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег