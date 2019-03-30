«СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл курский «Авангард»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-30T10:58:39+03:00

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В этот раз на поле команду выводил Алексей Поддубский, легенда хабаровского клуба и новый исполняющий обязанности главного тренера СКА. Возглавлявший до этого армейцев Вадим Евсеев, попросил расторгнуть контракт – его пригласили возглавить клуб, играющий в РПЛ – ФК «Уфа».

Игра получилась острой, армейцы атаковали и на 43 минуте матча Павел Карасев забивает первый и единственный гол в этом матче. После перерыва СКА играл острожное, хотя и создал несколько опасных моментов у ворот гостей. Доигрывали армейцы в большинстве – получив две желтые карточки с поля был удален Владислав Руденко, нападающий «Авангарда».

Итог матча: 1:0 в пользу хабаровской команды. Сейчас «СКА-Хабаровск» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы, от четвертого места, которое по-прежнему занимает курский «Авангард», его отделяет два очка. Но ситуация может измениться остальные команды свои матчи еще не проводили.

ИСТОЧНИК KP.RU