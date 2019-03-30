2019-03-30T10:58:39+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл курский «Авангард»

Единственный гол в ворота гостей забил Павел Карасев
Борис КОКУРИН
Поделиться:
«СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл курский «Авангард»«СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл курский «Авангард»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Изменить размер текста:

В этот раз на поле команду выводил Алексей Поддубский, легенда хабаровского клуба и новый исполняющий обязанности главного тренера СКА. Возглавлявший до этого армейцев Вадим Евсеев, попросил расторгнуть контракт – его пригласили возглавить клуб, играющий в РПЛ – ФК «Уфа».

Игра получилась острой, армейцы атаковали и на 43 минуте матча Павел Карасев забивает первый и единственный гол в этом матче. После перерыва СКА играл острожное, хотя и создал несколько опасных моментов у ворот гостей. Доигрывали армейцы в большинстве – получив две желтые карточки с поля был удален Владислав Руденко, нападающий «Авангарда».

Итог матча: 1:0 в пользу хабаровской команды. Сейчас «СКА-Хабаровск» поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы, от четвертого места, которое по-прежнему занимает курский «Авангард», его отделяет два очка. Но ситуация может измениться остальные команды свои матчи еще не проводили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Камчатке ПВО прикрыла морскую пехоту
Спасатели вертолетом доставили женщину из Новокуровки в Хабаровск
Акция «Бессмертный полк» в Хабаровске 2019: подготовка началась
Маленькие искры стали причиной большого пожара в ЕАО
Погода в Хабаровске на 30 марта 2019 года: днем до +3 градусов, возможен небольшой снег
В Хабаровске определят лучшего в боевых искусствах
Хабаровчане смогут защитить дворы от клещей
«Дальневосточные» гектары в Хабаровском крае оформляют в собственность досрочно
Комсомольчанку признали одним из лучших педагогов-наставников в России
В Биробиджане временно закроют железнодорожный переезд
В Хабаровском крае будет работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
Тигриная семья задрала поросенка и устроила пир в заповеднике Хабаровского края
Комсомольчанка отличилась на конкурсе «Школа музейного лидерства»
Новое локомотивное депо открыли в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia
Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае
Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискации
Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублей
В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричества
Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем
В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова
Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплаты
В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском крае
С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист
Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы
В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов
Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок
Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег