СЕГОДНЯ 02:45 2019-03-31T02:45:37+03:00

Погода в Хабаровске на 31 марта 2019 года: днем до +4 градусов, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Местами в регионе ожидается снег

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +3+5.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4.

В Бикине без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем +1+3.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU