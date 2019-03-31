2019-03-31T03:36:49+03:00
Общество

Отходы с содержанием ртути в Комсомольске уничтожали с нарушениями

Компания взялась за работу, не получив на это специального разрешения
Ольга КИВА
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Отходы с содержанием ртути в Комсомольске уничтожали с нарушениямиОтходы с содержанием ртути в Комсомольске уничтожали с нарушениямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре уничтожали отходы с нарушениями требований закона. При этом внимание правоохранителей было приковано, не к самому процессу утилизации, а категории мусора, на работу с которым нужна лицензия.

- Ликвидация ртутьсодержащих отбросов относится к первому классу опасности. Чтобы заниматься такой работой, нужно получить специальное разрешение. Такового документа как раз и не было у предприятия, которое взялось за дело, - прокомментировали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранного прокуратуре.

Выявленный недочет расценили как нарушение закона о лицензировании и закона об отходах производства и потребления. Как результат, провинившуюся компанию и ее руководителя привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения. На сегодняшний день нарушители прекратили свою деятельность по утилизации отходов первого класса опасности по требованию прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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