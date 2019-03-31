Хабаровчан просят помочь молодым мамам и новорожденным деткам

СЕГОДНЯ 05:04 2019-03-31T05:04:19+03:00

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Жителей Хабаровска призывают проявить милосердие и помочь молодым мамам и их малышам. Речь идет о подопечных антикризисного центра «НЕ одна».

- У одной из женщин меньше месяца назад появилась малышка, которую назвали Степанидой. Также готовится стать мамой еще одна девушка. Им сейчас, как никогда, нужны помощь и поддержка. В связи с этим к жителям Хабаровска общаются с просьбой помочь в обеспечении мамочек и их деток всем необходимым. Очень нужны ванночки для купания малышей, а также детские смеси, присыпки, подгузники и другие принадлежности для ухода и кормления, - рассказали в Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие».

В организации отметили, что гуманитарную помощь также оказывают подопечным, которые уже покинули центр и живут самостоятельно. Для них тоже собирают детские вещи, игрушки и все необходимые принадлежности для ухода за малышами. Более подробная информация по телефону 8-914-161-93-09.

ИСТОЧНИК KP.RU