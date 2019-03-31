2019-03-31T07:57:12+03:00
Общество

Госслужащих на Камчатке трудоустраивают чаще, чем врачей и учителей

Меньше всего в регионе недропользователей
Ольга КИВА
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Госслужащих на Камчатке трудоустраивают чаще, чем врачей и учителейГосслужащих на Камчатке трудоустраивают чаще, чем врачей и учителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Камчатке провели исследование рабочей силы и пришли к удивительному выводу. Оказывается больше всего в регионе трудоустроенных госслужащих, работников социальной сферы и обеспечения военной безопасности – примерно 41 тысяча человек. Для анализа ситуации брали трудоспособное население в возрасте 15 лет и старше.

Как сообщили в Качатстате, на втором месте по количеству трудоустроенных граждан сфера общественного питания. Там работают 26 тысяч человек. Третье наиболее укомплектованное направление работы – это образование. Воспитанием подрастающего поколения занимаются чуть больше 19 тысяч человек.

Показатели рассчитали исходя из общего количества занятого населения. Сегодня среди трудоустроенных жителей края насчитывают чуть больше 170 тысяч человек. Отметим, что меньше всего специалистов сегодня работают в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – почти полторы тысячи человек, а также в области недропользования – порядка двух с половиной человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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