Землетрясение на Камчатке: подземный толчок никто не почувствовал

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-31T11:00:34+03:00

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Сегодня утром, 31 марта, на Камчатке случилось землетрясение, которого, в общем-то, никто не почувствовал. По предварительной информации, предоставленной службой срочных донесений города Обнинск, подземный толчок зарегистрировали в акватории Тихого океана. Его координаты 52°46 северной широты и 160°75 восточной долготы. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, эпицентр землетрясения находился в 152 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. При этом само землетрясения не представляло опасности для местных жителей. Также в единую дежурно-диспетчерскую службу от населения не поступали звонки с просьбами о помощи.

Жителям края напоминают, если вы оказались в ситуации, которая угрожает вашей жизни и здоровью, нужно звонить по номеру «01» со стационарных телефонов, «101» с мобильных телефонов. Также звонки принимают по единому телефону доверия (4152) 30-10-99.

ИСТОЧНИК KP.RU