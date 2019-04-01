СЕГОДНЯ 01:37 2019-04-01T04:36:36+03:00

Погода в Хабаровске на 1 апреля 2019 года: днем до +4 градусов, без существенных осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Погода настраивается на тепло! Как спортсмен пока ещё топчется на старте, но свисток - и побежит. Тепло придёт из Китая - огромная воздушная масса, подогретая солнцем тропиков и субтропиков. И всё это счастье на днях будет у нас. Смена погоды, как всегда в наших краях, произойдёт стремительно. Успеем плащи пару раз надеть, и жара. А пока местами в регионе слабый снег. Ветер почти тихий, температурный фон комфортный.

В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +2+4.

В Бикине без существенных осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +3+5.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой снег. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Ночью -8-10. Дне -1+1.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой снег. Ветер северный 5-10 метро в секунду. Ночью -10-12. Днем -1+1.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0+2.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +1+3.

ИСТОЧНИК KP.RU