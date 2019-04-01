Сотни билбордов стали почти украшением Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:21 2019-04-01T04:33:53+03:00

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В Хабаровске почти 300 билбордов отреставрировали и оснастили подсветкой. Обновляли в основном рекламные щиты, расположенные вдоль дорог. Теперь конструкции ярко смотрятся в темное время суток и отчасти выглядят как украшение города.

- Всего в городе освещенных билбордов порядка полутора тысяч. Все они выполнены в едином формате. Не так давно обновили 180 рекламных элементов, расположенных на улице Тихоокеанской и проспекте 60-летия Октября. Рекламные щиты, которые нуждаются в ремонте, специалисты выявляют во время объездов территорий, - рассказал Антон Федотов, начальник отдела городского департамента муниципальной собственности.

Отметим, что в 2019 году в городскую казну поступили больше 24 миллионов рублей. В эту сумму входят доходы от наружной рекламы и пошлины на выдачу разрешений для размещения конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU