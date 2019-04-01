2019-04-01T04:33:53+03:00
Общество

Сотни билбордов стали почти украшением Хабаровска

Рекламные конструкции на улице Тихоокеанской и на Проспекте 60-летия Октября оснастили подсветкой
Ольга КИВА
Поделиться:
Сотни билбордов стали почти украшением ХабаровскаСотни билбордов стали почти украшением ХабаровскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске почти 300 билбордов отреставрировали и оснастили подсветкой. Обновляли в основном рекламные щиты, расположенные вдоль дорог. Теперь конструкции ярко смотрятся в темное время суток и отчасти выглядят как украшение города.

- Всего в городе освещенных билбордов порядка полутора тысяч. Все они выполнены в едином формате. Не так давно обновили 180 рекламных элементов, расположенных на улице Тихоокеанской и проспекте 60-летия Октября. Рекламные щиты, которые нуждаются в ремонте, специалисты выявляют во время объездов территорий, - рассказал Антон Федотов, начальник отдела городского департамента муниципальной собственности.

Отметим, что в 2019 году в городскую казну поступили больше 24 миллионов рублей. В эту сумму входят доходы от наружной рекламы и пошлины на выдачу разрешений для размещения конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На лечение хабаровчанки Алисы Кобзевой собрали 435 тысяч рублей
«Зажги синим»: в Хабаровске пройдет акция в знак солидарности с аутистами и их близкими
Юнармейцы в Хабаровском крае вернулись в прошлое на снегоходах
Николай Валуев не прошел мимо нацпарка «Анюйский» в Хабаровском крае
Из закрытых трансформаторных подстанций в Хабаровске исчезли медные кабели
Школьники в Хабаровском крае вернулись за парты
Последствия жуткой аварии в Хабаровске водитель терпел почти 10 часов
«Лидерам России» предложили работу в правительстве Хабаровского края
Православные риелторы бесплатно консультируют в Хабаровске
В ЕАО на участке трассы «Амур» машины будут ездить только по одной полосе
Четырехлетняя девочка стала жертвой дорожной аварии в Хабаровске
«Покупатель» в маске связал проводом от зарядки продавщицу на Камчатке
Погода в Хабаровске на 1 апреля 2019 года: днем до +4 градусов, без существенных осадков