2019-04-01T02:38:05+03:00
Общество

«Покупатель» в маске связал проводом от зарядки продавщицу на Камчатке

Из кассы посетитель прихватил больше 15 тысяч рублей выручки
Ольга КИВА
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«Покупатель» в маске связал проводом от зарядки продавщицу на Камчатке«Покупатель» в маске связал проводом от зарядки продавщицу на КамчаткеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские на Камчатке несколько месяцев разыскивали подозреваемого в разбое. Происшествие случилось в конце ноября прошлого года. По материалам дела, неизвестный в маске ворвался в один из магазинов Елизово и, угрожая продавщице расправой, обчистил кассу. При этом предусмотрительный злоумышленник спрятал не только лицо, но и не оставил отпечатков, потому что был в перчатках.

- Посетитель с ножом ворвался в торговый павильон перед самым закрытием. Он угрожал 41-летней продавщице, потом связал женщину проводом зарядного устройства и похитил из кассы 15 тысяч 500 рублей. Также фигурант прихватил сотовый телефон, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Уголовное дело по статье «Разбой» завели 1 декабря 2018 года, а самого подозреваемого смогли задержать только несколько месяцев спустя. Фигуранту 32 года, он нигде не работает. Мужчина не стал отпираться и признался в содеянном. К слову, в его прошлом уже были судимости - в 2016 году он дважды садился за руль, будучи нетрезвым. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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