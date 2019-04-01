Четырехлетняя девочка стала жертвой дорожной аварии в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:56 2019-04-01T04:32:07+03:00

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В краевой столице накануне, 30 марта, произошла дорожная авария, в которой пострадала четырехлетняя девочка. Малышка вместе с мамой переходила дорогу во дворе, когда на этом же участке ехала машина Toyota Land Cruiser Prado. Девочку доставили в травмпункт.

Предварительно известно, что у потерпевшей врачи диагностировали закрытые переломы в области левой голени со смещением костных отломков. На момент происшествия девочка была одета в яркую одежду комбинированных тонов без световозвращающих элементов.

Как сообщил информированный источник, в момент дорожной аварии водитель был трезв. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Стаж вождения мужчины составляет 34 года. В отношении него составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU