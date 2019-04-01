СЕГОДНЯ 03:17 2019-04-01T04:31:01+03:00

В ЕАО на участке трассы «Амур» машины будут ездить только по одной полосе Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

На трассе «Амур» в районе села Будукан в Еврейской автономии временно изменили схему движения машин. Так, с 1 апреля проехать по автодороге "Чита-Хабаровск" на участке с 1922 по 1927 километр можно будет только по одной полосе. Неудобства связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», в измененном виде схема движения машин будет действовать ориентировочно до 30 сентября. Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства. Водителей просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, а также учитывать информацию при планировании поездок.

Жителей области также призывают соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожных знаков в местах производства работ, быть предельно внимательными и бдительными во время управления машиной. Только так можно сохранить свою жизнь и здоровье и уберечь от несчастья других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU