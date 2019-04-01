2019-04-01T04:29:57+03:00
Общество

Православные риелторы бесплатно консультируют в Хабаровске

Специалисты из числа прихожан рассказывают об ипотечном кредитовании, использовании материнского капитала
Ольга КИВА
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Православные риелторы бесплатно консультируют в ХабаровскеПравославные риелторы бесплатно консультируют в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске православные риелторы бесплатно консультируют горожан. Встретиться со специалистами могут все, кому необходимо решить вопросы в сфере недвижимости, ипотечного кредитования, использования материнского капитала.

- Консультации проводят при Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери. Среди специалистов действующие риелторы из числа прихожан. Они готовы дать совет или разъяснения тем, кто собирается покупать или разменивать жилье, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Чаще всего с вопросами в области недвижимости сталкиваются семьи, в которых есть дети. Цель этого проекта - помочь горожанам максимально сократить риски при сделках с недвижимостью, оградить их от мошенников и подсказать более выгодный путь решения проблемы.

Более подробная информация о том, как получить консультацию риелтора, по телефону 8-914-375-29-06. По этому же номеру записывают на прием. Встречи со специалистами проходят в храме по воскресеньям, с 12 часов только по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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