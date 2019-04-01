2019-04-01T04:48:59+03:00
Общество

Школьники в Хабаровском крае вернулись за парты

На весенние каникулы детей в крае потратил почти четыре миллиона рублей
Ульяна КОСКИНА
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Школьники в Хабаровском крае вернулись за партыШкольники в Хабаровском крае вернулись за партыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае закончились школьные каникулы. С 25 по 31 марта дети отдыхали в четырех загородных лагерях и 367 пришкольных. Для них организовали более тысячи мероприятий. Сегодня, 1 апреля, ребята приступили к учебе.

Как сообщили в пресс-службе краевого минобранауки, за время каникул более 15 тысяч учащихся побывали в театрах, кинотеатрах, музеях, библиотеках, бассейнах, тренажерных залах. Также дети прошли по туристским маршрутам. В школах и организациях допобразования работали 182 профильных объединения с питанием для старшеклассников. Особое внимание уделили детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных и многодетных семей, подросткам, которые состоят на учете. Это более семи тысяч ребят.

Кроме того, 80 школьников посетили Москву, Санкт-Петербург, Симферополь. Более 200 человек съездили во Владивосток и Благовещенск, ещё около 200 побывали на экскурсиях в Солнечном районе, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске.

Общий бюджет весенней оздоровительной кампании составил почти четыре миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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