«Лидерам России» предложили работу в правительстве Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:00 2019-04-01T04:00:46+03:00

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Финалисты конкурса «Лидеры России» встретились с губернатором Хабаровского края. На встрече Сергей Фургал наградил участников мероприятия и обсудил перспективы их трудоустройства.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, победителю конкурса Ивану Кремзе предложил пост заместителя министра промышленности и транспорта края. На сегодняшний день он работает на Комсомольском авиазаводе в качестве заместителя главного технолога – начальника отдела штамповочно-заготовительных работ. Губернатор также предложил другим финалистам рассмотреть различные позиции в органах власти края.

Отметим, что в финал конкурса «Лидеры России» также вышли министр информационных технологий и связи Хабаровского края Кирилл Берман, специалисты банковских организаций Денис Бузыкин, Максим Задорожнюк и Владимир Манухин, заместитель генерального директора Краевого молодежного центра социального воспитания и здоровья Кирилл Клименко и генеральный директор консалтинговой организации Александр Новак. Всех финалистов внесли без конкурса в краевой резерв управленческих кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU