2019-04-01T07:07:46+03:00
Общество

На лечение хабаровчанки Алисы Кобзевой собрали 435 тысяч рублей

Благотворительный аукцион для своей коллеги устроили юные гимнастки
Ульяна КОСКИНА
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На лечение хабаровчанки Алисы Кобзевой собрали 435 тысяч рублей ФОТО: СШ «Олимпия»На лечение хабаровчанки Алисы Кобзевой собрали 435 тысяч рублей ФОТО: СШ «Олимпия»
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Хабаровские гимнастки собрали деньги для лечения свой юной коллеги благодаря благотворительному концерту и аукциону «Доброта спасёт мир». Финансы нужны для лечения 10-летней Алисы Кобзевой, у которой диагностировали рак головного мозга. О болезни гимнастки стало известно в начале февраля. Сейчас девочка с мамой находятся в корейской клинике. Надежда, что она поправится, есть, но на лечение требуется огромная сумма.

Как сообщили в пресс-службе СШ «Олимпия», желающих помочь Алисе собрался полный зал. Для них выступили гимнастки с показательными номерами. В качестве лотов выставляли рисунки и поделки, а также работы известных художников Владимира и Надежды Хрустовых. За два с половиной часа девочкам удалось выручить 435 тысячи 250 рублей.

Самый дорогой лот ушел за 26 тысяч рублей – это картина Надежды Хрустовой «Гимнастка». Во время мероприятия в буфете продавали выпечку, приготовленную воспитанницами, родителями и тренерами. Также ребята делали аквагрим и участвовали в беспроигрышной лотерее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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