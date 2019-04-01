Последствия жуткой аварии в Хабаровске водитель терпел почти 10 часов

СЕГОДНЯ 04:29 2019-04-01T04:29:23+03:00

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В минувшие выходные, 30 марта, в центре Хабаровска случилась дорожная авария. По предварительной информации, водитель на машине Suzuki Swift ехал по Уссурийскому бульвару и намеревался пересечь нерегулируемый перекресток улицы Шеронова и Уссурийского бульвара. По правилам, он должен был уступить дорогу двигающемуся по улице Шернова автомобилю Toyota Sienta, но не сделал этого. В итоге иномарки столкнули, автолюбитель второй машины пострадал.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, сначала дорожное происшествие оформили без пострадавших. Однако 10 часов спустя водитель, управлявший машиной Toyota Sienta, сам пришел в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей грудной клетки.

Предварительно известно, что оба водителя не прошли освидетельствование на состояния алкогольного опьянения. В отношении водителя машины Suzuki Swift составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU