2019-04-01T04:29:23+03:00
Происшествия

Последствия жуткой аварии в Хабаровске водитель терпел почти 10 часов

Мужчина пришел в больницу сам, ранее ДТП оформили без потерпевших
Ольга КИВА
Поделиться:
Последствия жуткой аварии в Хабаровске водитель терпел почти 10 часовПоследствия жуткой аварии в Хабаровске водитель терпел почти 10 часовФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие выходные, 30 марта, в центре Хабаровска случилась дорожная авария. По предварительной информации, водитель на машине Suzuki Swift ехал по Уссурийскому бульвару и намеревался пересечь нерегулируемый перекресток улицы Шеронова и Уссурийского бульвара. По правилам, он должен был уступить дорогу двигающемуся по улице Шернова автомобилю Toyota Sienta, но не сделал этого. В итоге иномарки столкнули, автолюбитель второй машины пострадал.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, сначала дорожное происшествие оформили без пострадавших. Однако 10 часов спустя водитель, управлявший машиной Toyota Sienta, сам пришел в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей грудной клетки.

Предварительно известно, что оба водителя не прошли освидетельствование на состояния алкогольного опьянения. В отношении водителя машины Suzuki Swift составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На лечение хабаровчанки Алисы Кобзевой собрали 435 тысяч рублей
«Зажги синим»: в Хабаровске пройдет акция в знак солидарности с аутистами и их близкими
Юнармейцы в Хабаровском крае вернулись в прошлое на снегоходах
Николай Валуев не прошел мимо нацпарка «Анюйский» в Хабаровском крае
Из закрытых трансформаторных подстанций в Хабаровске исчезли медные кабели
Школьники в Хабаровском крае вернулись за парты
«Лидерам России» предложили работу в правительстве Хабаровского края
Православные риелторы бесплатно консультируют в Хабаровске
В ЕАО на участке трассы «Амур» машины будут ездить только по одной полосе
Четырехлетняя девочка стала жертвой дорожной аварии в Хабаровске
«Покупатель» в маске связал проводом от зарядки продавщицу на Камчатке
Сотни билбордов стали почти украшением Хабаровска
Погода в Хабаровске на 1 апреля 2019 года: днем до +4 градусов, без существенных осадков