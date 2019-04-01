Из закрытых трансформаторных подстанций в Хабаровске исчезли медные кабели

СЕГОДНЯ 05:14 2019-04-01T05:14:25+03:00

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В Хабаровске задержали предполагаемого расхитителя трансформаторных подстанций. По версии следствия, подозреваемый орудовал в разных районах города и забирал с объектов исключительно медный кабель.

- Двери подстанций открывали ключом, а не взламывали. Фигурант работает электриком пятого разряда, обладает определенными навыками. Внутрь он проникал, когда удавалось подобрать нужные ключи. К слову, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков и управление автомобилем в нетрезвом виде, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам задержанный рассказал, что похищенное он сдавал в пункт приема металлолома, а вырученные от сделки деньги тратил по своему усмотрению. При обыске и 35-летнего горожанина обнаружили сумку со специализированными инструментами. В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU