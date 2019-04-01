СЕГОДНЯ 05:41 2019-04-01T05:41:17+03:00

Николай Валуев не прошел мимо нацпарка «Анюйский» в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Знаменитый боксер задержался у стенда заповедной территории во время выставки в Москве

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В Москве прошла выставка «Охота, рыбалка на Руси» на которой также представили национальный парк «Анюйский». Заповедную территорию, расположенную на территории Хабаровского края, презентовали представители туристической фирмы, планирующие развивать экологический туризм на реке Анюй.

- В качестве наглядного материала оформили яркие стенды и приготовили дальневосточные деликатесы, которыми угощали гостей выставки. Посетители смогли увидеть красоту дальневосточной природы, ландшафты и животных на фотографиях и видеороликах, - рассказали в ФГУП «Заповедное Приамурье».

В общей сложности выставку-ярмарку посетили более трех тысяч человек. Среди гостей мероприятия также были знаменитости. Известный боксер и депутат не смог пройти мимо стенда национального парка «Анюйский» и даже сфотографировался на его фоне.

ИСТОЧНИК KP.RU