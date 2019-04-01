СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-01T05:57:30+03:00

Юнармейцы в Хабаровском крае вернулись в прошлое на снегоходах Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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Юнармейцы из Николаевска-на-Амуре стали участниками интересного исследования, которое помогло ненадолго вернуться в прошлое. Ребята вместе со своим руководителем отправились, что называется «в поля» и своими глазами увидели старый комплекс береговой батареи. Сооружение построили в 1930-х годах в районе мыса Вассэ.

- Чтобы добраться до объекта, пришлось задействовать снегоход. Юнармейцысами осмотрели комплекс фортификационных сооружений. В него входят два совмещенных орудийных блока на два орудия среднего калибра системы КАНЭ, командный пост, технический узел, котельная и два водяных резервуара, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Исследования ребята проводили в рамках проекта «Огонь, батарея!». Экскурсия была довольно сложной, но очень познавательной. После такого путешествия в прошлое у ребят остались яркие впечатления. Кроме того, такие мероприятия помогают воспитывать в детях чувство патриотизма.

ИСТОЧНИК KP.RU