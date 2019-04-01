2019-04-01T06:21:37+03:00
Здоровье

«Зажги синим»: в Хабаровске пройдет акция в знак солидарности с аутистами и их близкими

Мероприятие, как и в предыдущие годы, пройдет 2 апреля
Ольга КИВА
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«Зажги синим»: в Хабаровске пройдет акция в знак солидарности с аутистами и их близкими«Зажги синим»: в Хабаровске пройдет акция в знак солидарности с аутистами и их близкимиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске пройдет благотворительная акция «Зажги синим». Это мероприятие ежегодно проводят 2 апреля во многих странах мира. Хабаровский край принимает участие в этом событии третий год подряд. К слову, статистика такова, что 68 ребенок на планете страдает нарушением психологического развития.

- Завтра, 2 апреля, в 20:00 синим цветом подсветят здание Правительства края. Кроме того, синие фонари жители региона могут зажечь и у себя дома. Так в краевой столице выразят солидарность с аутистами и их близкими. Акция помогает снять напряжение, в котором находятся семьи, воспитывающие детей-аутистов, выявить проблемы и решить некоторые из них, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также для детей-аутистов и их родителей проведут мастер-классы. Специалисты проработают конкретные ситуации, направленные на социализацию, жизнеустройство, интеграцию в общество ребят с аутизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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