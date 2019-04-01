СЕГОДНЯ 07:18 2019-04-01T08:34:30+03:00

Борцы из Хабаровского края победили на юношеских играх стран АТР ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 30 марта, прошел финал юношеских игр стран Азиатско-тихоокеанского региона. Состязания объединили порядка полутора тысяч человек из восьми регионов России и Азии. Среди участников были спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет.

- Ребята соревновались в 12 видах единоборств. Так, среди заявленных дисциплин были армейский рукопашный бой, айкидо, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, киокусинкай, кикбоксинг, кудо, рукопашный бой, боевое самбо, тхэквондо, ушу (саньда) и кабудо, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

По итогам юношеских игр большинство медалей оказалось в копилке сборной Хабаровского края. Кроме того, хозяева победили в общекомандном зачёте, опередив сборные Приморского края и Амурской области. Отметим, что самые успешные спортсмены будут выступать на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые пройдут в сентябре в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU