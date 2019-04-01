2019-04-01T08:33:26+03:00
Происшествия

Три большегруза за несколько дней незаметно исчезли с хабаровской базы

Машины угоняли без ключа прямо днем
Ольга КИВА
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Три большегруза за несколько дней незаметно исчезли с хабаровской базыТри большегруза за несколько дней незаметно исчезли с хабаровской базыФото: Олег УКЛАДОВ
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Коммерческая компания в Хабаровске не досчиталась трех грузовых автомобилей общей стоимостью порядка двух миллионов рублей. Заявитель сообщил, что машины исчезли с территории, которую арендовала организация. Как позже выяснилось, транспорт угоняли днем и при этом без ключа.

- Оперативники вышли на подозреваемого – 32-летнего хабаровчанина, которого два года назад привлекали к уголовной ответственности за грабеж и кражу. По версии следствия, фигурант похищал машины в течение нескольких дней. Он заходил на базу днем, взламывал замок зажигания, пока никто не видит, и выезжал за пределы территории, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам задержанный рассказал, что прежде чем совершить преступление, он находил покупателей на спецтехнику. Вырученные от продажи техники деньги мужчина тратил по своему усмотрению.

Полицейским удалось найти и вернуть потерпевшим бизнесменам два грузовых автомобиля. Третью машину пока разыскивают. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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