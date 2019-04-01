Пожилая хабаровчанка рискнула свободой ради контрабанды дериватов краснокнижных животных

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-01T10:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске направили в суд уголовное дело, основной фигуранткой которого стала пожилая горожанка. По версии следствия, женщина пыталась вывезти из России в одну из азиатских стран засушенные мускусные железы. В общей сложности у нарушительницы нашли дери ваты краснокнижных животных на сумму больше двух с половиной тысяч рублей.

- По предварительной информации, 61-летняя подозреваемая купила «товар» у своего знакомого, а потом попыталась его переправить через границу. При этом женщина знала, что в отношении частей диких животных действует особый порядок перемещения через таможенную границу, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Фигурантка упаковала 80 фрагментов кабарги в два полиэтиленовых пакета и положила их в сумку вместе с личными вещами. «Запрещенку» обнаружили во время досмотра багажа и ручной клади. До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU