2019-04-01T10:25:08+03:00
Происшествия

Пожилая хабаровчанка рискнула свободой ради контрабанды дериватов краснокнижных животных

Женщина пыталась провезти через границу мускусные железы кабарги
Ольга КИВА
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Пожилая хабаровчанка рискнула свободой ради контрабанды дериватов краснокнижных животныхПожилая хабаровчанка рискнула свободой ради контрабанды дериватов краснокнижных животныхФото: УТ МВД России по ДФО
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В Хабаровске направили в суд уголовное дело, основной фигуранткой которого стала пожилая горожанка. По версии следствия, женщина пыталась вывезти из России в одну из азиатских стран засушенные мускусные железы. В общей сложности у нарушительницы нашли дери ваты краснокнижных животных на сумму больше двух с половиной тысяч рублей.

- По предварительной информации, 61-летняя подозреваемая купила «товар» у своего знакомого, а потом попыталась его переправить через границу. При этом женщина знала, что в отношении частей диких животных действует особый порядок перемещения через таможенную границу, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Фигурантка упаковала 80 фрагментов кабарги в два полиэтиленовых пакета и положила их в сумку вместе с личными вещами. «Запрещенку» обнаружили во время досмотра багажа и ручной клади. До суда подозреваемая будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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