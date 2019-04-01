СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-01T10:11:07+03:00

Жуткая авария на трассе Хабаровск-Владивосток унесла жизнь водителя Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет

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В минувшее воскресенье, 31 марта, на трассе «Хабаровск-Владивосток» случилась жуткая авария. Машина Toyota Hiace двигалась по трассе в сторону Приморского края. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. Машина после съезда в кювет перевернулась. Несчастье случилось рано утром.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в салоне машины на момент аварии находились водитель и пассажир. Обоих доставили в больницу с телесными повреждениями. Вскоре после прибытия в медицинское учреждение водитель скончался.

По предварительной информации, дорожная авария произошла на 167 километре автотрассы «Уссури» в Вяземском районе.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это убережет вашу жизнь и жизни других людей, которые могут оказаться рядом с вами на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU