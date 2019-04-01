Жуткая авария на трассе «Хабаровск-Владивосток» унесла жизнь водителя
В минувшее воскресенье, 31 марта, на трассе «Хабаровск-Владивосток» случилась жуткая авария. Машина Toyota Hiace двигалась по трассе в сторону Приморского края. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел за пределы дороги. Машина после съезда в кювет перевернулась. Несчастье случилось рано утром.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в салоне машины на момент аварии находились водитель и пассажир. Обоих доставили в больницу с телесными повреждениями. Вскоре после прибытия в медицинское учреждение водитель скончался.
По предварительной информации, дорожная авария произошла на 167 километре автотрассы «Уссури» в Вяземском районе.
Жителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Это убережет вашу жизнь и жизни других людей, которые могут оказаться рядом с вами на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU