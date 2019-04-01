В Хабаровском крае думают, как сэкономить на памятнике Геннадию Невельскому

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-01T10:23:34+03:00

На данный момент проект оценивают почти в 90 миллионов рублей

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В Хабаровском крае планируют создать памятник Геннадию Невельскому, выдающемуся мореплавателю и ученому. Решение об этом приняли еще в 2017 году, пока решается финансовый вопрос. На сегодняшний день удалось скопить только один миллион и 700 тысяч рублей – эту сумму собрали почти за полтора года благодаря пожертвованиям неравнодушных жителей края.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в творческой мастерской проект оценили в 90 миллионов рублей. В эту сумму включили расходы на создание архитектурно-художественного решения, отлив, доставку и установку скульптуры в бронзе, а также проведение строительно-монтажных работ. Сергей Фургал предложил тщательно просчитать расходы, чтобы не допустить необоснованного завышения стоимости проекта.

Среди предложенных вариантов снижения стоимости - привлечение менее известных скульпторов и местных строительных организаций для сооружения постамента.

Напомним, памятник Геннадию Невельскому ранее устанавливали за Дальневосточным художественным музеем в Хабаровске. Парковая скульптура простояла там до 1996 года. Потом ее разрушили вандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU