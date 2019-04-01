В ЕАО выхаживать недоношенных малышей будут в новом отделении больницы

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-01T09:50:40+03:00

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В ЕАО открыли новое отделение больницы, где будут выхаживать недоношенных и новорожденных детей. В медучреждении уже приняли первых маленьких пациентов и их мам.

- Новорожденные, которым будет нужна помощь, смогут находиться в отделении, начиная с семи до 28 дней жизни. Затем при необходимости долечивания малышей переведут в соматическое отделение, - отметил Дмитрий Борисенко, главный врач детской областной больницы.

На современное оборудование для больницы потратили более 50 миллионов рублей. Среди закупленной техники инкубаторы для выхаживания недоношенных детей, передвижные мобильные рентгеновские аппараты с системой компьютерной оцифровки, неонатальные мониторы, аппараты для определения состояния крови, бактерицидные камеры и многое другое.

- Обустройство нового отделения должно помочь в борьбе с младенческой смертностью. До 2015 года этот показатель в несколько раз превосходил российский. В области предприняли меры и смогли за два года добиться его снижения более чем в два раза. По итогам 2018 года показатель стал меньше и остановился на уровне 9,5, - отметили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU