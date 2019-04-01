2019-04-01T14:01:46+03:00
Происшествия

Замки в машине хабаровчанина не помогли сберечь портативную технику

Злоумышленник разбил окно и вынес имущества на 700 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Замки в машине хабаровчанина не помогли сберечь портативную техникуЗамки в машине хабаровчанина не помогли сберечь портативную техникуФото: Тимур ХАНОВ
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Автовладелец в Хабаровске пришел в полицию после того, как неизвестные ограбили его машину. Злоумышленники разбили стекло и забрали имущества на 700 тысяч рублей. Среди пропавших вещей были видеокамеры, сотовые телефоны, смарт-часы, ноутбуки и планшетные компьютеры.

- По предварительной информации, потерпевший оставил машину на парковке рядом с торговым центром, а когда вернулся, кража уже состоялась. По подозрению в краже задержали 26-летнего горожанина, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В прошлом у молодого человека уже были проблемы с законом – его задерживали по подозрению в краже ключей у менеджера павильона по продаже мобильной электроники. Они понадобились горожанину, чтобы отключить в магазине сигнализацию и вынести смартфоны и планшеты на сумму около 750 тысяч рублей.

Фигурант рассказал, что технику продавал через интернет, а вырученные деньги тратил на личные нужды. На время разбирательств подозреваемый будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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