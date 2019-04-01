2019-04-01T14:00:16+03:00
Политика

Призывники в Хабаровском крае хотят пойти в армию

Такую тенденцию отмечают в регионе в последние годы
Ольга КИВА
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Призывники в Хабаровском крае хотят пойти в армиюПризывники в Хабаровском крае хотят пойти в армиюФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае, как и во всей стране, 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. Новобранцев будут набирать до 15 июля. В регионе организуют работу 21 призывной комиссии.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, осенью в крае направили в войска 935 человек. Большая часть новобранцев отправилась служить в сухопутные и железнодорожные войска, а также в военно-морской флот и в ряды воздушно-космических сил. Военных комиссаров уже проинструктировали о проведении весенней призывной комиссии. Также акцент сделали на качестве медицинского освидетельствования.

Отметим, что в последние годы в обществе изменилось отношение к военной службе. Молодые люди все чаще добровольно стремятся попасть в армию и стать настоящими защитниками Отечества.

Напомним, что в регионе военнослужащие могут рассчитывать на социальную поддержку. Так, беременные жены при сроке не менее 180 дней получают единовременное пособие в 27 тысяч 680 рублей, пока отец ребенка служит, выплачивается ежемесячное пособие – 11 тысяч 863 рубля. Указанные пособия выплачиваются наряду с другими мерами господдержки семей с детьми, предоставляемыми в Хабаровском крае. Документы принимаются в центрах социальной поддержки по месту жительства, в многофункциональных центрах, а также на сайте Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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