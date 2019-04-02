2019-04-02T02:46:51+03:00
Происшествия

Пожар в Биробиджане унес одну человеческую жизнь

Бездыханное тело нашли задымленном бытовом помещении организации
Ольга КИВА
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Пожар в Биробиджане унес одну человеческую жизньПожар в Биробиджане унес одну человеческую жизньФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Биробиджане помощь пожарных понадобилась обитателям бытовых помещений на улице Белорусской. Возгорание заметил арендатор помещений, он же вызвал огнеборцев.

- До прибытия подмоги огонь в помещении самоликвидировался из-за недостатка кислорода. Поэтому разворачивать брандспойты пожарным расчетам не пришлось. Однако пламя изрядно порезвилось в помещении – выгорели вещи в одном из восьми бытовых помещений. Комната была очень задымленной, внутри обнаружили бездыханное мужское тело, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На данный момент сотрудники пожарного надзора проводят проверку по факту случившегося. Специалистам предстоит установить причины возгорания и найти виновного в происшествии.

Жителям области напоминают, что в случае пожара необходимо звонить по номеру «01» со стационарного телефона и «101» - с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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