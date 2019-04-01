Браконьер больше двух лет скрывался от правосудия в тайге в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-01T12:28:03+03:00

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На скамью подсудимых сядет житель села имени Полины Осипенко, подозреваемый в незаконной ловле лососевых. Мужчина вместе с подельниками наловчился рыбачить на реке Амгунь в период нерестовой миграции и нереста рыб. В 2007 году ему помогали четыре приятеля.

- Потом преступная группа наняла бригаду из 10 человек, которым заплатили за месяц работы от 35 до 50 тысяч рублей. В августе-сентябре 2015 года подельники незаконно выловили 95 экземпляров кеты осенней, выпотрошили икру, а остатки выбросили в реку. При этом они использовали две лодки-«казанки». Причиненный государству ущерб специалисты оценили в 186 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело на рыбаков возбудили в 2016 году. Тогда же двое обвиняемых скрылись, одного из них нашли в феврале 2019 года. Мужчина объяснил, что с момента совершения преступления он жил в тайге в районе реки Муникан. Его задержали сразу, как только он приехал в Хабаровск. Уголовное дело, возбужденное в отношении него, уже передали в суд на рассмотрение. Его подельников уже привлекли к ответственности и обязали заплатить штрафы в размере от 110 тысяч до 130 тысяч рублей. Они уже полностью погасили свои долги перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU