Александр Федосов стал врио зампреда по социальным вопросам Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-01T11:28:01+03:00

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В правительстве Хабаровского края произошли очередные кадровые перестановки. После ухода Наталии Пудовкиной временно исполнять обязанности заместителя председателя по социальным вопросам будет Александр Федосов - ныне министр культуры региона. Информацию уже подтвердили в пресс-службе губернатора.

- Наталия Пудовкина написала заявление на увольнение по собственному желанию. Пост она покинула сегодня, 1 апреля. О причинах Наталия Алексеевна не сообщала, - ранее прокомментировала Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. - Давления на нее также никто не оказывал.

Наталия Пудовкина работала на должности зампреда с третьего декабря прошлого года. До назначения в региональное правительство она возглавляла постоянный комитет краевой думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Чиновница приступила к работе в Законодательной думе в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU